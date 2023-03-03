Motosiklet ve hız tutkusu sonu oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Hastane Caddesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki Halil Sarıgül'ün kullandığı plakası bulunmayan motosiklet, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu refüje çarptıktan sonra yolda sürüklendi.

150 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza anına şahit olan görgü tanıkları, motosikletin yaklaşık 150 metre sürüklenerek durduğun söylediler. Kazanın meydana geldiği noktaya 40-50 metre mesafeye fırlayan motosiklet sürücüsünün olay yerinde kalbinin durduğunu belirlendi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri genci hayata döndürebilmek için ambulansta kalp masajı yaptı. Ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ve 1 saate yakın kalp masajı yapılan motosiklet tutkunu Halil Sarıgül, tüm müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi. Kazanın ardından hastaneye gelen ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.