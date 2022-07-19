Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Çekmeköy İlçesi Merkez Mahallesi'nde bir sokak içerisinde park halinde olan bir motosikleti çalan B.A. ve B.K. isimli iki kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine kiraladıkları bir araçla geldikleri saptanan ve kimlikleri tespit edilen iki suç ortağının motosikleti çaldıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Motosikleti böyle çaldılar… Çekmeköy Polisi yakaladı | Video