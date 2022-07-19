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Giriş Tarihi: 19.7.2022 10:39 Son Güncelleme: 19.7.2022 11:08

Motosikleti böyle çaldılar! Çekmeköy Polisi yakaladı

İstanbul’da kiraladıkları bir araçla hırsızlık turuna çıkan ve park halindeki bir motosikleti çalan iki kişi; Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Motosikleti böyle çaldılar! Çekmeköy Polisi yakaladı

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Çekmeköy İlçesi Merkez Mahallesi'nde bir sokak içerisinde park halinde olan bir motosikleti çalan B.A. ve B.K. isimli iki kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine kiraladıkları bir araçla geldikleri saptanan ve kimlikleri tespit edilen iki suç ortağının motosikleti çaldıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Motosikleti böyle çaldılar… Çekmeköy Polisi yakaladı | Video

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Motosikleti böyle çaldılar! Çekmeköy Polisi yakaladı
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