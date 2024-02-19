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Giriş Tarihi: 19.2.2024 13:39 Son Güncelleme: 19.2.2024 14:04

Motosikleti çaldı, akaryakıt alınca yakalandı

Adana'da çaldığı motosikleti koyduğu plakasız hafif ticari aracına akaryakıt alınca kimliği ve adresi belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Motosikleti çaldı, akaryakıt alınca yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 11 Şubat'ta Ahmet C.'ye ait motosikletin apartman bahçesinden çalınması üzerine çalışma başlattı.

YAKIT ALINCA…

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, düz kontak yapamadığı motosikleti plakasız hafif ticari aracının arkasına yükleyerek götüren zanlının bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını belirledi.

TUTUKLANDI

Akaryakıt istasyonuna sisteme kayıt için plakasını veren ve ödemeyi kredi kartıyla yapan zanlının M.K. olduğu tespit edildi. Adresi de belirlenen M.K, merkez Seyhan ilçesindeki evine düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Motosikleti çaldı, akaryakıt alınca yakalandı
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