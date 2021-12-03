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Giriş Tarihi: 3.12.2021 12:48 Son Güncelleme: 3.12.2021 12:53

Motosikleti çalınan engelliye Adana’dan müjdeli haber

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Motosikleti çalınan engelliye Adana’dan müjdeli haber

Diyarbakır’da sokakta çakmak satarak geçimini sağlayan engelli Muhammed Taşpınar’ın motosikleti çalındı.

"Engelliyim ve motor benim elim ayağım. İçlerinde biraz Allah korkusu varsa motorumu getirsinler" diye çağrıda bulunan Taşpınar'a müjdeli haber Adana'dan geldi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir engelli Taşpınar'a motosiklet göndereceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Diyarbakır'ın Kemaliye Mahallesi'nde ikamet eden, doğuştan iki ayağı tutmayan ve sokakta çakmak satarak geçimini sağlayan engelli Muhammed Taşpınar'ın evinin önünde park ettiği motosikleti çalındı. Sabah motosikletinin yerinde olmadığını görünce şok olduğunu söyleyen Taşpınar, "Engelliyim ve motosikletim bana göre yapılmış. Motor, benim elim ve ayağımdı. Seyyar çakmakçılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Şu an motorum çalındı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl bir vicdanla çaldılar? İçlerinde biraz Allah korkusu varsa motorumu getirsinler, davacı olmayacağım" diye çağrıda bulundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün hemen öncesinde yaşanan olayın basına yansıması üzerine durumdan haberdar olan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Engelli Taşpınar'a motosiklet göndereceklerinin müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Kocaispir yaptığı paylaşımda, "Sevgili Muhammed kardeşim, sana el ayak olan motosikletinin çalındığını öğrendim. Biz Yüreğir Belediyesi olarak zamanın ve mekanın engel tanımadığını biliyoruz. Sana en kısa zamanda ihtiyacın olan motosikletini göndereceğiz. Kardeşim, kalplerimiz bir olsun, her engel aşılır" ifadelerine yer verdi.

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Motosikleti çalınan engelliye Adana’dan müjdeli haber
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