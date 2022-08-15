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Giriş Tarihi: 15.8.2022 10:39 Son Güncelleme: 15.8.2022 10:41

Motosikleti çalındı, geri isteyince pompalıyla vuruldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikleti çalınan şahıs, motosikletini çaldığını ileri sürdüğü şahıstan motosikletini isteyince pompalıyla vuruldu. Kavgaya müdahale eden bir polis memuru da bıçakla kolundan yaralandı.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Motosikleti çalındı, geri isteyince pompalıyla vuruldu

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Mithatpaşa mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde Arda E.'nin motosikleti gündüz saatlerinde işyerinin arkasındaki sokaktan çalındı.

Motosikletini bıraktığı yerde bulamayan Arda E., işyeri güvenlik kamerasına bakarak, motosikletini çalanın aynı mahallede oturan İ.Ö. olduğunu gördü. Arda E. İ.Ö'den motosikletini geri getirmesini istedi. İ.Ö. ise motosikleti çalmadığını öne sürerek iddiaya göre babasıyla birlikte küfür ederek tehdit etmeye başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine suçlanan İ.Ö. pompalı tüfekle karşılık verdi. Mahalle sakinlerinin de karıştığı kavgada olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olaya müdahale eden polis memurlarından F.A, şüpheli İ.Ö. tarafından bıçakla kolundan yaralandı.

Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumun iyi olduğu belirtilirken, baba ile oğlu İ.Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Motosikleti çalındı, geri isteyince pompalıyla vuruldu
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