Motosikleti çalındı, geri isteyince pompalıyla vuruldu

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Mithatpaşa mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde Arda E.'nin motosikleti gündüz saatlerinde işyerinin arkasındaki sokaktan çalındı.
Motosikletini bıraktığı yerde bulamayan Arda E., işyeri güvenlik kamerasına bakarak, motosikletini çalanın aynı mahallede oturan İ.Ö. olduğunu gördü. Arda E. İ.Ö'den motosikletini geri getirmesini istedi. İ.Ö. ise motosikleti çalmadığını öne sürerek iddiaya göre babasıyla birlikte küfür ederek tehdit etmeye başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine suçlanan İ.Ö. pompalı tüfekle karşılık verdi. Mahalle sakinlerinin de karıştığı kavgada olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olaya müdahale eden polis memurlarından F.A, şüpheli İ.Ö. tarafından bıçakla kolundan yaralandı.
Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumun iyi olduğu belirtilirken, baba ile oğlu İ.Ö. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.