Park halindeki motosikleti çalan hırsızlar yakalandı

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 5 Haziran Pazar gecesi saat 05.00 sıralarında İnönü Mahallesi'nde park halinde olan bir motosikleti çalan 2 kişinin açık kimliklerini tespit etti. F.M. ve M.E.Ç. isimli iki suç ortağı; Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Çekmeköy İlçesi Aydınlar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan ötürü haklarında adli işlem yapılan ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki suç ortağı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.