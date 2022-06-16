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Giriş Tarihi: 16.6.2022 12:45 Son Güncelleme: 16.6.2022 13:22

Park halindeki motosikleti çalan hırsızlar yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Park halindeki motosikleti çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul’da park halindeki bir motosikleti çalan 2 kişi; Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 5 Haziran Pazar gecesi saat 05.00 sıralarında İnönü Mahallesi'nde park halinde olan bir motosikleti çalan 2 kişinin açık kimliklerini tespit etti. F.M. ve M.E.Ç. isimli iki suç ortağı; Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Çekmeköy İlçesi Aydınlar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan ötürü haklarında adli işlem yapılan ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki suç ortağı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Park halindeki motosikleti çalan hırsızlar yakalandı
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