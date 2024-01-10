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Giriş Tarihi: 10.1.2024 10:09 Son Güncelleme: 10.1.2024 10:14

Motosikleti deneme bahanesiyle sürüp çaldı

Adana’da motosikletini satan kişilerle irtibata geçip kendisini polis memuru olarak tanıtıp güven kazandıktan sonra motosikleti deneme bahanesiyle sürerken çalıp kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Motosikleti deneme bahanesiyle sürüp çaldı

Adana'da 39 yaşındaki Murat A., internet üzerinden motosiklet satışı yapan kişilerle iletişime geçti. Zanlı kendisini polis memuru olarak tanıtıp motosikleti satan kişilerin güvenini kazandı. Murat A., deneme bahanesiyle sürdüğü motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Bu yöntemle 2 motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyette motosikletleri almak için buluştuklarını, anlaştıklarından daha yüksek fiyat söylemeleri üzerine satın almaktan vazgeçtiğini öne sürüp, hırsızlık yapmadığını söyleyen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

POLİS OLARAK TANITTI

Olay, 23 Kasım'da Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Adana Adliyesi'nin otoparkında meydana geldi. Kendisini adliyede görevli polis memuru olarak tanıtan Murat A., internet sitesinde motosikletini satışa çıkaran Alican Y. ile buluşmak için anlaştı. Adliyenin otoparkında Alican Y. ile pazarlık yapan Murat A., fiyatta anlaştıklarını söyleyip, test sürüşü yapmak için motosiklete binip, olay yerinden uzaklaştı. Bir süre otoparkta bekleyen Alican Y., şüphelinin geri dönmemesi üzerine motosikletinin çalındığını fark etti.

AYNI YÖNTEMİ KULLANDI

Şüphelinin Alican Y. ile sohbet ederek yürüdüğü ve çaldığı motosikletle gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli Murat A., 4 Ocak'ta yine kendini polis olarak tanıtıp, motosikletini satın alma vaadiyle Mustafa C. ile irtibata geçti. Aynı yöntemle Mustafa C.'nin güvenini kazanan Murat A., çaldığı motosikletle kayıplara karıştı. İhbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Şüphelinin Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde saklandığını belirleyen ekipler, operasyonla Murat A.'yi yakaladı. Emniyete götürülen Murat A., motosikletleri almak için buluştuklarını, anlaştıklarından daha yüksek fiyat söylemeleri üzerine satın almaktan vazgeçtiğini öne sürüp, hırsızlık yapmadığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Motosikleti deneme bahanesiyle sürüp çaldı
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