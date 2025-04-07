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Giriş Tarihi: 7.4.2025 19:34 Son Güncelleme: 7.4.2025 23:24

Motosikleti ile kaza yapan vatandaş hayatını kaybetti

Erzincan’da Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Motosikleti ile kaza yapan vatandaş hayatını kaybetti

Erzincan Havaalanı Kavşağı'nda gerçekleşen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Otomobille motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada çarpmanın şiddetiyle fırlayan Ekrem Ö. (55), yere düşerek ağır yaralandı. Ekrem Ö. olay yerine sevk edilen ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Ekrem Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erzincan'da uzun yıllardır kendi tezgahında kestane satışı yapan Ekrem Ö. 55 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Motosikleti ile kaza yapan vatandaş hayatını kaybetti
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