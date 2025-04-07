Motosikleti ile kaza yapan vatandaş hayatını kaybetti

Erzincan Havaalanı Kavşağı'nda gerçekleşen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Otomobille motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada çarpmanın şiddetiyle fırlayan Ekrem Ö. (55), yere düşerek ağır yaralandı. Ekrem Ö. olay yerine sevk edilen ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Ekrem Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erzincan'da uzun yıllardır kendi tezgahında kestane satışı yapan Ekrem Ö. 55 yaşında hayata gözlerini yumdu.