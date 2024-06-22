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Giriş Tarihi: 22.6.2024 10:29 Son Güncelleme: 22.6.2024 11:04

Motosikletin çarptığı 13 yaşındaki Mehmet öldü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde S.Ş.’nin (19) kullandığı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Mehmet Batu Özlü'ye motosiklet çarptı. Kazada Özlü yaşamını yitirirken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Motosikletin çarptığı 13 yaşındaki Mehmet öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı'nda dün gece saat 23.00 sıralarında S.Ş. (19) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Batu Özlü'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen sürücü ve Özlü ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Özlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza haberini alarak hastaneye gelen Mehmet Batu Özlü'nün yakınları ölüm haberi ile gözyaşı dökerken, hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü S.Ş. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Motosikletin çarptığı 13 yaşındaki Mehmet öldü
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