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Giriş Tarihi: 27.1.2025 10:39 Son Güncelleme: 27.1.2025 10:44

Motosikletin çarptığı 3 kişiden 1’i öldü

Hatay’ın İskenderun İlçesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı 3 yayadan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Motosikletin çarptığı 3 kişiden 1’i öldü

Talihsiz kaza, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi mevkisinde meydana geldi. M.A.E. yönetimindeki 31 AHZ 289 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen 3 yayaya birden çarptı. Kazada Emine Ö. (46), D.Ö. (16) ve F.S.Ö.'ye (18) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü ve 3 yaralıdan 46 yaşındaki Emine Ö. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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Motosikletin çarptığı 3 kişiden 1’i öldü
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