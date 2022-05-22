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Giriş Tarihi: 22.5.2022 12:41 Son Güncelleme: 22.5.2022 13:31

Motosikletin çarptığı hemşire öldü

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Motosikletin çarptığı hemşire öldü

Nevşehir’de yolun karşısına geçmek isteyen hemşire, motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Zübeyde Hanım Caddesi JAKEM önünde meydana gelen kazada M.İ'nin (24) kullandığı ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen hemşire Elif Yılmaz'a (47) çarptı.

Kazayı görev vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Elif Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Elif Yılmaz'ın Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hemşire olduğu öğrenildi.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Elif Yılmaz, Kars'ta toprağa verilecek.

Motosiklet sürücüsü M.İ. gözaltına alındı.

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Motosikletin çarptığı hemşire öldü
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