Motosikletin çarptığı hemşire öldü

Zübeyde Hanım Caddesi JAKEM önünde meydana gelen kazada M.İ'nin (24) kullandığı ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen hemşire Elif Yılmaz'a (47) çarptı.
Kazayı görev vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Elif Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Elif Yılmaz'ın Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hemşire olduğu öğrenildi.
Evli ve 2 çocuk annesi olan Elif Yılmaz, Kars'ta toprağa verilecek.
Motosiklet sürücüsü M.İ. gözaltına alındı.