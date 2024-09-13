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Giriş Tarihi: 13.9.2024 10:18 Son Güncelleme: 13.9.2024 10:32

Motosikletin çarptığı kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralı

Trabzon'da dün akşam meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Sefer A. metrelerce sürüklenerek yoldan karşıya geçmekte olan Ekrem Demircioğlu’na (58), çarptı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Demircioğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Motosikletin çarptığı kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralı

Trabzon'un Sürmene ilçesi Balıklı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde balıkçı barınaklarından çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ekrem Demircioğlu'na (58) Trabzon'dan Rize istikametine motosikletle seyir halinde olan Sefer A. çarptı. Kazada ağır yaralanan Demircioğlu ve motordan düşen sürücü Sefer A. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

Kazada motosikletin çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ekrem Demircioğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Motosikletin çarptığı kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralı
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