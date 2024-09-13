Motosikletin çarptığı kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralı

Trabzon'un Sürmene ilçesi Balıklı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde balıkçı barınaklarından çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ekrem Demircioğlu'na (58) Trabzon'dan Rize istikametine motosikletle seyir halinde olan Sefer A. çarptı. Kazada ağır yaralanan Demircioğlu ve motordan düşen sürücü Sefer A. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

Kazada motosikletin çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ekrem Demircioğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.