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Giriş Tarihi: 16.11.2023 10:09 Son Güncelleme: 16.11.2023 10:58

Motosikletini çalmak isteyen hırsızı öldürdü

İzmir’de evin önündeki motosikletleri çalmak isteyen Bedirhan Akıncı (22), otomobil ile kaçarken açılan ateş sonucu öldü. Cinayetin ardından 2'si motosikletlerin sahibi olmak üzere 3 şüpheli gözaltına aldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Motosikletini çalmak isteyen hırsızı öldürdü

İzmir'de saat 05.00 sıralarında Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi 489/1 sokakta iddaya göre, Bedirhan Akıncı (22) ve arkadaşı Ç.H.K.(19) bir otomobil ile sokağa geldi. Akıncı ve arkadaşı Ç.H.K. park halindeki 2 motosikleti çalmaya çalıştı. Durumu fark eden motosiklet sahibi , Akıncı ve arkadaşına bağırınca, 2 şüpheli otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada motosiklet sahibi tabanca ile art arda ateş açtı. Açılan ateş sonucunda, bir kurşun otomobilin arka camını delerek sürücü Akıncı'nın başına isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 hafif ticari araç ve bir otomobile çarparak durdu. Olay sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bedirhan Akıncı'nın öldüğü belirlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay sırasında otomobilden inerek kaçan Ç.H.K., bir süre sonra gelerek Bedirhan Akıncı'nın telefonunu çaldığını, kendisinin dövmeci olduğunu ve telefonunu almak için geldiğini söyledi. Polis ekipleri Ç.H.K.'nın üzerindeki kanı görünce gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, C.Y. (21) ve M.Y. (29) polis ekiplerince gözaltına aldı. Polis tabanca ile hangi şüphelinin ateş ettiğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında, Akıncı'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. C.Y. ve M.Y.'nin evinde yapılan aramada, tabanca ve pompalı tüfek bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Motosikletini çalmak isteyen hırsızı öldürdü
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