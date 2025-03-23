Motosikletini ölüme sürdü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Yaylacık-Çalı Yolu'nda Serkan Sungur (25) idaresindeki motosiklet ile Onur G. (23) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, otomobil demir korkuluklara çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Sungur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü Onur G. ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı olay yerinin yakınlarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.