Motosikletiyle dere yatağına yuvarlanan turist hayatını kaybetti

Uzungöl-Çaykara karayolunda saat 22.00 sıralarında Uzungöl'den motosikletle ilçe merkezine gitmekte olan Suudi Arabistan uyruklu Abdurrahman Abdullah virajı alamayarak dere yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Abdullah'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bölgeye tatile geldiği öğrenilen turistin cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası ilçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.