Motosikletle duvara çarpan çocuk öldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkıp taş duvara çarpan motosikletin sürücüsü Alperen Keske (14) öldü, ağabeyi Celil Keske (15) ağır yaralandı. Kaza, dün saat 09.00 sıralarında D-400 kara yolu Kalkan Mahallesi geçişindeki Kalkan Seyir Tepesi'nde meydana geldi. Kalkan'dan Kaş istikametine seyir halinde olan Alperen Keske yönetimindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taş duvara çarptı. Çarpmanın etkisi ile Alperen Keske ve yanındaki ağabeyi Celil Keske asfalt yola savruldu. Keske olay yerinde yaşamını yitirdi, ağabeyi Celil Keske ise ağır yaralandı. Alperen ile ağabeyi Celil Keske'nin kasksız olduğu belirlendi.