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Giriş Tarihi: 25.12.2023

Motosikletle geldi iki arkadaşı öldürdü

İstanbul’da motosikletli bir saldırgan, sokak ortasında iki arkadaşa silahlı saldırı düzenledi. Mermilerin hedefi olan 2 arkadaş hayatını kaybettiolan

Motosikletle geldi iki arkadaşı öldürdü
İstanbul Beylikdüzü'nde motosikletli saldırgan, sokak ortasında kurşunladığı 2 arkadaşı öldürdü. Olay, önceki gün 23.00 sıralarında Barış Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Sokak'ta yaşandı. Salih Tutkun (27) ve Bektaş Eren Kaya (22) yeni tanıştıkları E.T.(18) ve Y.B.(18) ile bir kafede buluştu. Buluşma sonrası kafeden çıkan Kaya ve Tutkun'a motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Tutkun olay yerinde hayatını kaybederken Kaya da kaldırıldığı hastanede sabaha karşı öldü. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis E.T. ve Y.B'yi gözaltına aldı. Ölen gençlenden Bektaş Eren Kaya'nın babası, "Duyduklarımıza göre iki kız Eren ve diğer arkadaşını çağırıyorlar, pusuya düşürüyorlar diğer hasımları da vuruyor" diye konuştu.

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Motosikletle geldi iki arkadaşı öldürdü
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