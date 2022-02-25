Motosikletle geldikleri caddede dehşet saçan iki saldırgan yakalandı

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Ümraniye'de 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet üzerinde caddeye giriş yapan H.B. (16) ve B.M. (15) isimli iki genç yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.
Cadde boyunca motosiklet üzerinde ateş açarak ilerleyen gençlerin kurşunlarından biri o esnada yoldan geçen özel harekat polis memuru M.B.'nin omzuna ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir başka vatandaşın bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerinden kaçan şüpheliler ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda omuzuna 7 saçma isabet etmesi sonrası yaralanan polis memuru ve bacağından yaralanan vatandaş Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.