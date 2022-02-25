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Giriş Tarihi: 25.2.2022 11:15

Motosikletle geldikleri caddede dehşet saçan iki saldırgan yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Motosikletle geldikleri caddede dehşet saçan iki saldırgan yakalandı

İstanbul Ümraniye’de motosiklet üzerinde caddeye giriş yapan 16 ve 15 yaşlarında iki genç, ellerindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda, 1’i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı. Çalışma başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri iki saldırganı kısa sürede yakaladı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Ümraniye'de 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet üzerinde caddeye giriş yapan H.B. (16) ve B.M. (15) isimli iki genç yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

Cadde boyunca motosiklet üzerinde ateş açarak ilerleyen gençlerin kurşunlarından biri o esnada yoldan geçen özel harekat polis memuru M.B.'nin omzuna ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir başka vatandaşın bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüpheliler ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda omuzuna 7 saçma isabet etmesi sonrası yaralanan polis memuru ve bacağından yaralanan vatandaş Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Motosikletle geldikleri caddede dehşet saçan iki saldırgan yakalandı
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