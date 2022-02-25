Motosikletle geldikleri caddede dehşet saçan iki saldırgan yakalandı

Cadde boyunca motosiklet üzerinde ateş açarak ilerleyen gençlerin kurşunlarından biri o esnada yoldan geçen özel harekat polis memuru M.B.'nin omzuna ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir başka vatandaşın bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.