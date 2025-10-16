Motosikletle gelip evin önüne el yapımı patlayıcı attılar

Olay, gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Patlama ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, önüne patlayıcı atılan aparman dairesi ile karşı binadaki dairede ve bazı araçlarda hasar meydana geldiğini tespit etti.

POLİS İKİ ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Önüne patlayıcı atılan dairede ise geçen ay cezaevinden tahliye edilen Batuhan K'nin yaşadığını öğrenildi. Olayın Batuhan K'nin husumetli olduğu kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Patlayıcının atılma anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntüde, motosikletle gelen 2 şüphelinin giriş kattaki dairenin önüne el yapımı patlayıcı atıp kaçtığı görülüyor.