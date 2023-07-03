Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar

Kağıthane Nurtepe'de akşam saatlerine meydana gelen olayda iddiaya göre caddede seyir halinde olan bir araca, motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın 5 el ateş açması sonucu aracın yolcu koltuğunda bulunan Ahmet Özayin (20), isabet eden kurşunlar sonucu ağır şekilde yaralandı. Aracın sürücü koltuğundaki kişi ise arabayı caddeye doğru sürerek saldırıdan kaçmaya çalıştı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Olayı duyan ve hastane önüne akın eden ölen gencin yakınları acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Saldırıdan sonra gencin kaldırıldığı hastanede ise polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını yaparken, polis ekipleri saldırganların peşine düştü.