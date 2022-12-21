Motosikletle stres atmak istedi, öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Turgutreis'ten ilçe merkezine giden 25 yaşındaki Abdullah Bayar, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen genç ağır yaralandı. Bayar, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Bayar'ın kazadan 1 saat önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda arkadaşlarının motosikletini paylaşarak, "Stres atmaca" notu yazdığı görüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklu Süral Kavşağı'nda otomobiliyle seyir halinde olan Ertuğrul D., Bahri Acır'ın kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Acır kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza yerine gelen Acır'ın akrabaları ve arkadaşları fenalık geçirdi. Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde A.K. idaresindeki TIR'a, aynı istikalette ilerleyen Berkan Berber (32) idaresindeki kar tuzu yüklü TIR çarptı. Berber, devrilerek karşı şeride geçen TIR'ın kupasında sıkışarak hayatını kaybetti.
Berkan Berber
Bursa'nın Karacabey ilçesinde dereye devrilen meyve yüklü kamyonun sürücüsü Kenan Uluğ hayatını kaybetti. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Zehra Kırankaya (67) ölürken 2 kişi de yaralandı.