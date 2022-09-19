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Giriş Tarihi: 19.9.2022 09:12 Son Güncelleme: 19.9.2022 09:29

Motosikletle uyuşturucu satıyordu… Suçüstü yakaladılar…

İstanbul’da motosikletle uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Motosikletle uyuşturucu satıyordu… Suçüstü yakaladılar…

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Hürriyet Mahallesi'nde sokaklarda motosikletle uyuşturucu madde satışı yapan R.S. (40) isimli uyuşturucu madde satıcısını fiziki olarak takibe aldı.

Motosikletle uyuşturucu satıyordu, suçüstü yakalandı | Video

Durdurulan motosiklet üzerinde yapılan aramalarda; tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş toplam 351 gram Marihuana maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yedi bin 55 lira nakit para ve çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü uyuşturucu madde satıcısı R.S., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti ve yaralama başta olmak üzere farklı suçlardan kaydı olan R.S. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Motosikletle uyuşturucu satıyordu… Suçüstü yakaladılar…
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