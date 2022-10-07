Haberler Yaşam Haberleri Motosikletle uyuşturucu servisi yapıyordu! Suçüstü yakalandı
Giriş Tarihi: 7.10.2022 09:47 Son Güncelleme: 7.10.2022 10:22

Motosikletle uyuşturucu servisi yapıyordu! Suçüstü yakalandı

İstanbul’da evinde imal ettiği uyuşturucu maddeleri satarak piyasaya süren ve uyuşturucu maddeleri motosikletle adreslere servis eden bir uyuşturucu madde satıcısı; Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Motosikletle uyuşturucu servisi yapıyordu! Suçüstü yakalandı

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Söğütlü Çeşme Mahallesi'nde E.K. isimli bir kişinin ikamet adresinde uyuşturucu madde imalatı yaptığını, imal ettiği uyuşturucu maddeleri ise satarak piyasaya sürdüğünü ve uyuşturucu maddeleri motosikletle evlere servis ettiğini tespit etti. E.K. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda bir kilo 600 gram Hint Keneviri, 198 parça halinde satışa hazır toplamda 855,23 gram Marihuana maddesi, yedi bitki besleme ilacı, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenek, havalandırma motoru, oda ısısını ve nemi ölçmek için derece, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 euro nakit para ele geçirildi. "Taksirle Yaralama, Açıktan Hırsızlık ve İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçlarından toplam yedi suç olan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 6 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
SON DAKİKA: Memurlar dikkat! Sözleşmeliye kadro konusunda düğüm çözülüyor: İşte masadaki iki taslak!
İşte Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının detayları! Akıl hocaları ortaya çıktı
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Prag'da Ermenistan ve Yunanistan mesajı
İşte Anayasa'daki o değişiklik! Pazartesi Başkan Erdoğan'a sunulacak
Emekli maaş zammı 2023 hesapları şekillenmeye başladı! Enflasyon oranları ve ocak zammı ile emekli zammı ne kadar olacak?
Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, bugün mü? 7 Ekim Bugün kandil mi, ne kandili? Diyanet ile 2022 Mevlit Kandili tarihi
Toplu ulaşımda devrim niteliğinde adım! Tek kart geliyor
MEVLİD KANDİLİ NEDİR, NE DEMEK? Mevlid Kandili anlamı ve önemi Diyanet ile derlendi! Mevlit olayı nedir?
Cuma günü tek gün oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? Kandilde tek gün oruç tutulur mu? Diyanet ile Mevlid Kandili orucu hakkında merak edilenler
ARKADAŞINA GÖNDER
Motosikletle uyuşturucu servisi yapıyordu! Suçüstü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA