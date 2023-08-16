Motosikletlerde Neden Dizel Motor Kullanılmaz? Dizel Motosiklet Neden Yok, Dezavantajları Neler?

Motosikletler, otomobillere nazaran çok daha kıvrak ve seri araçlardır. Bu nedenle motosikletlerin yaygın olarak tercih edildiğini görebilirsiniz. Özellikle motosiklet tutkunlarının motosikletin özelliklerini de bilmek istediği dikkat çeker. Bu özelliklerin başında, kullanılan tüm motosikletlerin benzinli olması gelir. Motosikletlerde neden dizel motor kullanılmaz, dizel motosiklet neden yok, bu durumun dezavantajları neler gibi soruların cevapları sizi aydınlatacaktır.

Motosikletlerde Neden Dizel Motor Kullanılmaz?

Motosikletler, trafiğe çıktığınızda sıklıkla görebileceğiniz motorlu araçlardan biridir. Seri olması ve yakıt tüketiminin düşük olması nedeniyle motosikletlerin yaygın olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Motosikletlerin en önemli özelliği tüm motosikletlerde benzinli motor kullanılmış olmasıdır. Bunun çok önemli ve geçerli nedenleri vardır. Söz konusu sebepleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Motosikletin şasisi dizel motorun titreşimine dayanacak güçte değildir.

Dizel motorlar benzinli motorlara nazaran çok gürültülü çalışır. Bu da motosiklet için bir dezavantajdır.

Dizel motor, motosikleti kullanan ve çevredekiler için rahatsız edici özelliğe sahiptir. Bu nedenle konforlu bir sürüş deneyimi yaşatmaz.

Dizel Motosiklet Neden Yok?

Dizel motosiklet üretmek için çeşitli projeler hazırlanmış ve bu tür motosiklet üretilmiştir. Fakat motordan istenen performans alınamadığı için proje seri üretime geçememiştir. İlerleyen süreçte dizel motor teknolojisinin iyileşmesi ile birlikte motosikletlerde de dizel motor görebiliriz. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüz dünyasında hayal edilebilen her şeyin hayata geçme ihtimalinin olduğu unutulmamalıdır.