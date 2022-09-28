Motosikletli 112 sağlık çalışanı yanlış yerden ‘U’ dönüşü yapan otomobile çarptı

Kaza dün sabah saat 09.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy 5.Levent istikameti Çobançeşme Nurtepe Kavşağına katılım noktasında meydana geldi.

Daha öncede U dönüşü nedeniyle bir çok kazanın meydana geldiği noktada dün kamyonet tipi araç Nurtepe yönüne seyir halindeyken 5. Levent'e dönmek için kavşağa gitmeye erinerek plastik bariyerlerin bulunduğu noktadan U dönüşü yapmak istedi.