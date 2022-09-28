Motosikletli 112 sağlık çalışanı yanlış yerden ‘U’ dönüşü yapan otomobile çarptı

Kaza dün sabah saat 09.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy 5.Levent istikameti Çobançeşme Nurtepe Kavşağına katılım noktasında meydana geldi.
Daha öncede U dönüşü nedeniyle bir çok kazanın meydana geldiği noktada dün kamyonet tipi araç Nurtepe yönüne seyir halindeyken 5. Levent'e dönmek için kavşağa gitmeye erinerek plastik bariyerlerin bulunduğu noktadan U dönüşü yapmak istedi.
Tam dönemediği için geri geri gelirken bu sırada 5. Levent istikametinde 112 acil servis merkezinde çalışan sağlık personeli Anıl Can Kardaşlı kendisine ait motosikleti ile seyir halindeyken birden önünde U dönüşü yapmaya çalışan kamyonet tipi aracın sol arkasına çarptı.