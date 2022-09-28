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Giriş Tarihi: 28.9.2022 13:18

Motosikletli 112 sağlık çalışanı yanlış yerden ‘U’ dönüşü yapan otomobile çarptı

İstanbul 5.Levent Çobançeşme Nurtepe kavşağında dönülmesi yasak olan yoldan U dönüşü yapmak isteyen bir otomobil motosiklet ile işyerine gitmek için seyir halinde olan 112 sağlık çalışanı Anıl Can Kardaşlı’nın kaza yapmasına neden oldu. Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen başka bir otomobilin önüne çarpıp düşerek yaralandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Motosikletli 112 sağlık çalışanı yanlış yerden ‘U’ dönüşü yapan otomobile çarptı

Kaza dün sabah saat 09.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy 5.Levent istikameti Çobançeşme Nurtepe Kavşağına katılım noktasında meydana geldi.

Daha öncede U dönüşü nedeniyle bir çok kazanın meydana geldiği noktada dün kamyonet tipi araç Nurtepe yönüne seyir halindeyken 5. Levent'e dönmek için kavşağa gitmeye erinerek plastik bariyerlerin bulunduğu noktadan U dönüşü yapmak istedi.

Tam dönemediği için geri geri gelirken bu sırada 5. Levent istikametinde 112 acil servis merkezinde çalışan sağlık personeli Anıl Can Kardaşlı kendisine ait motosikleti ile seyir halindeyken birden önünde U dönüşü yapmaya çalışan kamyonet tipi aracın sol arkasına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet refüjün üzrinden karşı şeride savruldu. Bu arada karşı istikametten seyir halinde bulunan aracın önüne çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada yaralanan 112 Sağlık Müdürlüğü personeli Anıl Can Kardaşlı olay yerine çağrılan Ambulans ile en yakındaki hastaneye kaldırıldı.

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Motosikletli 112 sağlık çalışanı yanlış yerden ‘U’ dönüşü yapan otomobile çarptı
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