Motosikletli baba-oğul feci kazada can verdi

İstanbul Avcılar'da bir otomobilin sıkıştırması sonucu yönünü değiştirip kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye arkadan çarpan motosikletli babaoğul hayatını kaybetti. Olay, İstanbul Avcılar ilçesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 CVD 512 plakalı otomobil sürücüsünün sıkıştırmasıyla yönünü değiştirmeye çalışan Yunus Kar hakimiyetindeki 34 GOC 275 plakalı motosiklet, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 55 NF 044 plakalı çekiciye arkadan çarptı.Motosikletin sürücüsü Yunus Kar (49) ve oğlu Halil İbrahim Kar (17) kaza sonucunda ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı baba-oğul olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öte yandan Kayseri'de meydana gelen kazada bir otomobille çarpışan 55 ABV 398 plakalı aracın sürücüsü Samet Dağcıoğlu (35) ile eşi Leman Dağcıoğlu (32) hayatını kaybederken, çiftin 3 çocuğu da ağır yaralandı.