Motosikletli çete 18 milyonluk pırlanta çaldı: 4 şüpheli gözaltına alındı

Şişli'de 17 Mart akşamı H.E.'ye ait kuyumcuya giren hırsızlar 10 milyon liralık pırlanta takı ve 3 adet rolex saati çalıp kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, 23 Mart Perşembe günü aynı hırsızların Bağcılar'da bir kuyumcuya girdiği ve 8 milyon lira değerinde altın takı çaldığı belirlendi.