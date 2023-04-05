Şişli'de 17 Mart akşamı H.E.'ye ait kuyumcuya giren hırsızlar 10 milyon liralık pırlanta takı ve 3 adet rolex saati çalıp kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, 23 Mart Perşembe günü aynı hırsızların Bağcılar'da bir kuyumcuya girdiği ve 8 milyon lira değerinde altın takı çaldığı belirlendi.
HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarla, şüphelilerin hırsızlık görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde, şüphelilerin iki ayrı motosikletle olay yerine geldikleri, kask taktıkları, kapı camlarını kırarak içeri girdikten sonra raflarda buldukları değerli eşyaları çaldıkları görüldü.
Motosikletli çete 18 milyonluk pırlanta çaldı: 4 şüpheli gözaltına alındı | Video