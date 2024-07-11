Motosikletli çete çökertildi

Diyarbakır'da esnafın adeta korkulu rüyası haline gelen motosikletli silahlı çete, polisin 'Kule' operasyonuyla çökertildi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde yaşanan işyerlerini kurşunlama ve silahla yaralama olaylarıyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ile güvenlik kamera görüntülerinden bir dijital alan oluşturan polis, çete üyelerinin motosiklet kiralayarak farklı renklerde folyo ile kapladıkları plakalarını söktüklerini tespit etti. Polis elde ettiği deliller ve görüntülerde kimlikleri belirlenen çete üyelerine yönelik eşzamanlı operasyon yaptı. Polisin 'Kule' adı verdiği operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.ÇOK SAYIDA TABANCAAramalarda ise çete üyelerinin suç amacıyla kullandıkları ruhsatsız tabancalar ve tüfekler ele geçirildi. Tabancalar incelenmek üzere polis kriminal laboratuvarına gönderildi. Balistik incelemenin ardından, silahların karıştığı farklı olayların da tespit edileceği belirtildi.