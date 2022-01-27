Motosikletli demir kapı hırsızı yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Adnan Menderes, Alibekirli ve Kurtuluş mahallelerinde yaşanan demir kapı hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Apartmanların güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, demir kapıları çalan şahsın 8 farklı suç kaydı olan A.A.K. (29) olduğunu tespit etti.