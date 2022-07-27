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Giriş Tarihi: 27.7.2022 13:02

Motosikletli genç ölmüştü: Feci kaza kaskının kamerasına böyle yansımış...

Acı olay İstanbul Fatih'te yaşandı... Kazada ölen Burak Sabay'ın, motosikletiyle otomobile çarpması kaskındaki kameraya yansıdı...

DHA
Motosikletli genç ölmüştü: Feci kaza kaskının kamerasına böyle yansımış...

Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde LM 6245 plakalı otomobil sürücüsünün ara sokaktan bulvara çıktığı sırada motosikletli Burak Sabay'la çarpıştı. Burak Sabay, yola savrulurken diğer sürücü otomobilinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler her iki sürücüyü de hastaneye kaldırdı. Motosikletli Burak Sabay hastanede hayatını kaybetti. Kaza motosikletli Burak'ın kaskındaki kameraya yansıdı. Görüntülerde Burak Sabay'ın ön tekerini kaldırarak ilerlediği, ara sokaktan çıkan otomobile çarptığı yer aldı.

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Motosikletli genç ölmüştü: Feci kaza kaskının kamerasına böyle yansımış...
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