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Giriş Tarihi: 8.9.2022 11:53 Son Güncelleme: 8.9.2022 12:33

Motosikletli güvenlik görevlisi feci şekilde can verdi

Antalya'da kullandığı motosikleti ile çöp kamyonunun altında kalan güvenlik görevlisi Okan Şahin (39) feci şekilde can verdi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Faruk M. (28) gözaltına alındı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Motosikletli güvenlik görevlisi feci şekilde can verdi

Antalya'da sabah saatlerinde Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde motosikleti ile seyir halindeki Okan Şahin, Faruk M. yönetimindeki Kepez Belediyesi ait çöp kamyonu ile çarpıştı. Kazada Şahin, çöp kamyonun altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik şeridiyle güvenlik önemli aldığı yolda sağlık ekipleri yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Okan Şahin'in hayatının kaybettiğini belirledi.

Kaza yerindeki incelemenin ardından talihsiz güvenlik görevlisinin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü Faruk M. gözaltına alındı.

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Motosikletli güvenlik görevlisi feci şekilde can verdi
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