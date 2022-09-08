Motosikletli güvenlik görevlisi feci şekilde can verdi

Antalya'da sabah saatlerinde Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde motosikleti ile seyir halindeki Okan Şahin, Faruk M. yönetimindeki Kepez Belediyesi ait çöp kamyonu ile çarpıştı. Kazada Şahin, çöp kamyonun altında kaldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik şeridiyle güvenlik önemli aldığı yolda sağlık ekipleri yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Okan Şahin'in hayatının kaybettiğini belirledi.
Kaza yerindeki incelemenin ardından talihsiz güvenlik görevlisinin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü Faruk M. gözaltına alındı.