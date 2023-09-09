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Giriş Tarihi: 9.9.2023 16:01 Son Güncelleme: 9.9.2023 16:09

Motosikletli hırsızları suçüstü yakaladılar

İstanbul’da motosiklet çalan iki hırsız, kaçarken polislere saldırma girişimi esnasında etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Motosikletli hırsızları suçüstü yakaladılar

İstanbul Bağcılar'da motosiklet çalan iki hırsız, gece saat 02.55 sıralarında Ordu Caddesi'nde polisleri görünce çaldıklarında plakasını söktükleri motosikletle kaçmaya başladı. Yüzleri kapüşonla kapalı olan iki hırsız, polislerin "Dur" ihtarına uymadı. Önleri araçla kesilen iki suç ortağı polis aracına çarptı ve Mahmutbey Mezarlığı istikametine doğru yaya olarak kaçmaya devam etti.

43'ü kapkaç olmak üzere farklı suçlardan toplamda 56 suç kaydı bulunan ve belindeki kabarıklık nedeniyle silahı olduğu değerlendirilen 21 yaşındaki hırsız N.Ç., kendisini kovalayan polislerin "Dur" ihtarına uymadı ve kaçmaya devam ederken elini beline doğru götürdü. N.Ç. isimli hırsız, polisler tarafından hayati tehlike yaratmayacak şekilde bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Benzer suçlardan kaydı olan F.H. (22) de yakalandı. İki suç ortağının plakasız motosikleti Bağcılar İlçesi'nden düz kontak yaparak çaldıkları tespit edildi. Motosiklet de ele geçirildi.

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Motosikletli hırsızları suçüstü yakaladılar
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