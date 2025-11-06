Motosikletli iki kişi gece bir işyerine patlayıcı madde ile saldırdı

Gaziosmanpaşa Ordu Caddesi'nde dün gece 02.30 sıralarında motosikletli iki şüpheli bir iş yerinin önüne geldi. Şüphelilerden biri motosikletten inerek iş yerinin önüne bıraktığı patlayıcıyı ateşledi.

Şüpheliler, motosikletle kaçarken iş yerinin önüne bırakılan madde patladı. Patlamanın ardından iş yerinde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için işyeri ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek çalışma başlattı. Olayın iş yeri sahibinin husumetlilerince yapıldığı, patlayıcının da el yapımı olduğu değerlendirildi.