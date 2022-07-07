Haberler Yaşam Haberleri Motosikletli iki silahlı soyguncu kuyumcuyu yaralayıp döviz ve altını alıp kaçtı
Giriş Tarihi: 7.7.2022 15:57 Son Güncelleme: 7.7.2022 16:06

Motosikletli iki silahlı soyguncu kuyumcuyu yaralayıp döviz ve altını alıp kaçtı

Kağıthane'de motosikletli ve silahlı 2 kişi Suriye uyruklu kuyumcuyu silahın kabzası ile yaralayarak 10 bin Dolar para ve 10 bilezik alarak kayıplara karıştı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Motosikletli iki silahlı soyguncu kuyumcuyu yaralayıp döviz ve altını alıp kaçtı

Silahlı soygun olayı dün saat 11.00 sıralarında Çağlayan Vatan Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Plakasız motosiklet ile gelen iki kişi içeriye girdi. Suriye uyruklu olduğu belirtilen kuyumcunun direnmesi üzerine soyguncular içeride ateş açtı. Kuyumcuyu da silah kabzası ile başına vurarak yaralayan soyguncular ilk belirlemeye göre 10 bin dolar ve 10 bilezik alarak geldikleri motosiklet ile kaçmaya çalıştı.

Fakat motosiklet bozulunca silahla etrafı tehdit edip motosikleti çalıştırarak kayıplara karıştılar. İhbar üzerine olay yerine gelen polis geniş çarpı inceleme başlattı. İşyerindeki ve çevresindeki güvenlik kalmeraları incelemeye aldı. Soyguncuların yakalanması için bölgede geniş çaplı denetim başlatıldı.

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Motosikletli iki silahlı soyguncu kuyumcuyu yaralayıp döviz ve altını alıp kaçtı
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