Motosikletli infaz çetesi... "Kurye" süsüyle takip edip kurşunladılar

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. 15 Haziran Çarşamba akşamı saat 18.10 sıralarında Ümraniye İlçesi Çakmak Mahallesi İkbal Caddesi'nin üzerinde iş adamı Can Ö.'nün motosikleti, kendilerine "Kurye" süsü veren motosikletli, silahlı ve kapüşonlu saldırganlar tarafından kurşunlandı. Motosikletli ve silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olaydan bir gün sonra saat 15.35 sıralarında İstanbul'un Sarıyer İlçesi'ne bağlı olan Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi'nde yine Can Ö.'ye ait araçlara yine motosikletli ve kapüşonlu iki saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İki saldırıda da ölen veya yaralanan kimse olmadı. Silahlı saldırganlar yine kaçtı.

HEPSİNİ YAKALADILAR

Peş peşe yaşanan iki silahlı kurşunlama olayı ile ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; silahlı saldırı olaylarının azmettiricilerinin Fatih D. ve Ufuk E. isimli iki kişi olduğunu tespit etti. İddialara göre; Fatih E. ve Ufuk E., silahlı kurşunlama olaylarının mağduru olan Can Ö.'nün arkadaşıydı. Söz konusu iki kişiyle Can Ö.'nün arasında anlaşmazlık yaşanınca Fatih E. ve Ufuk E. olayı Gürcistan'da firari olan suç örgütü lideri Barış B.'ye taşıdı. Can Ö.'den para koparmayı hedefleyen Barış B.'nin adamları da saldırıları düzenledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; silahlı kurşunlama olaylarının Ahmet A. isimli kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve iki farklı olayda motosikleti Çağrı U.Y. ve Davut D. isimli çete üyelerinin kullandığını tespit etti. Can Ö.'ye yönelik iki silahlı saldırıda başarılı olamayan Motosikletli İnfaz Çetesi'ne yönelik operasyon düzenlendi ve altı çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.