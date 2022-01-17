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Giriş Tarihi: 17.1.2022 13:56 Son Güncelleme: 17.1.2022 13:58

Motosikletli kurye hayatını kaybetmişti: Görüntüler ortaya çıktı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Motosikletli kurye hayatını kaybetmişti: Görüntüler ortaya çıktı

Denizli’de dün akşam saatlerinde 19 yaşındaki motosikletli kurye Necati Yasin Batır’ın can verdiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'de motosikletli kurye Necati Yasin Batır (19) motosiklet ile seyir halindeyken karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapan araçla çarpışma anları yürek burktu.

Alkollü sürücünün makas atmak isterken çarptığı kurye metrelerce havaya fırladı | Video

Merkezefendi Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Necati Yasin Batır'ın kullandığı motosiklet karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan talihsiz genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerinden hızlı bir şekilde uzaklaşan otomobil sürücüsünün ise kısa bir süre sonra polisler tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan korkunç kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kurye Necati Yasin Batır'ın motosikletiyle seyir halindeyken karşı yönden gelen otomobilin hatalı sollamaya yaptığı motosikletle kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Çarpışmanın etkisiyle talihsiz gencin metrelerce havaya fırladığı, kaza sonra yaralı halde yerde uzun bir süre yattığı yardımına ise çevredekilerin koştuğu anlar izleyenlerin yüreğini sızlattı.

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Motosikletli kurye hayatını kaybetmişti: Görüntüler ortaya çıktı
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