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Giriş Tarihi: 23.7.2023 14:04 Son Güncelleme: 23.7.2023 14:07

Motosikletli kurye silahlı saldırıda öldü

İstanbul Beşiktaş'ta alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 kişi, cadde üzerinde durdukları motokurye Hakan Gülşen ve yanındaki arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri yanındaki silahla ateş açtı. Saldırıda Hakan Gülşen hayatını kaybederken, arkadaşı ise bacağından yaralandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Motosikletli kurye silahlı saldırıda öldü

İstanbul Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde gece saat 01.30 sıralarında motosikletiyle seyir halinde olan Hakan Gülşen (33), iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan başka bir motosikletli ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Saldırı sonucu Gülşen ve arkasındaki S.A. yaralanarak yere yığılırken, saldırgan ise hızla kayıplara kaçtı.

Olayın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gülşen ile arkasındakini S.A.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyatta alınan Gülşen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.A.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Gülşen'in "uyuşturucu madde ticareti" ve "hırsızlık" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ise çevrede çalışma yaparak kovanları delil torbasına koydu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Motosikletli kurye silahlı saldırıda öldü
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