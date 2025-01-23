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Giriş Tarihi: 23.1.2025 12:14 Son Güncelleme: 23.1.2025 12:45

Motosikletli şahısa seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Bahçelievler’de üzerinde Ahmet C. İle C.T.’nin bulunduğu motosiklete seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda motosikletteki Ahmet C.(20) hayatını kaybederken, C.T.(24) yaralandı. Polis saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA

Olay, saat 22.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Setüstü Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan motosiklete henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda motosiklette bulunan Ahmet C. ile arkadaşı C.T. yaralandı. Saldırganlar olaydan sonra kaçarak uzaklaşırken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Ahmet C. ile C.T., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemeler sırasında saldırıda park halindeki bir otomobile kurşun isabet ettiği belirlendi. Öte yandan hastaneye kaldırılan C.T.'nin durumunun ağır olduğu, Ahmet C.'nin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

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Motosikletli şahısa seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 1 yaralı
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