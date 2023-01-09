Motosikletli saldırganlar ölüm saçtı

İstanbul Kağıthane'deki Bosna Hersek Parkı önüne dün saat 18.00 sıralarında gelen motosikletli 2 kişi, aralarında husumet olduğu öğrenilen Cihan Ö'ye silahla ateş açtı. Saldırıda Cihan Ö. ile yoldan geçen Cihan H. ve üzerinde kimliği bulunmayan bir kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan üzerinde kimlik bulunmayan kişi hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.