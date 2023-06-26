Motosikletli saldırganlar sokak ortasında can aldı

İstanbul Güngören'de Zülküf S. adlı bir kişi sokakta yürüdüğü sırada maskeli ve motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Daha önceden Zülküf S. ile aralarında husumet olduğu iddia edilen saldırganlar motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 el ateş edilerek yaralanan Zülküf S. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Eyüpsultan ilçesinde ise 17 yaşındaki Arda Pınar husumetlisi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla boynundan vuruldu.