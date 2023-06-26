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Giriş Tarihi: 27.6.2023

Motosikletli saldırganlar sokak ortasında can aldı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Motosikletli saldırganlar sokak ortasında can aldı
İstanbul Güngören'de Zülküf S. adlı bir kişi sokakta yürüdüğü sırada maskeli ve motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Daha önceden Zülküf S. ile aralarında husumet olduğu iddia edilen saldırganlar motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 el ateş edilerek yaralanan Zülküf S. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Eyüpsultan ilçesinde ise 17 yaşındaki Arda Pınar husumetlisi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla boynundan vuruldu.

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Motosikletli saldırganlar sokak ortasında can aldı
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