Motosikletli saldırının soruşturması tamamlandı! Katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 9 YIL 6 AY HAPİS TALEBİ

Olay sonrasında yapılan HTS kayıt incelemesi ve güvenlik kamerası incelemeleri sonrasında şüphelinin Tolga Baştürk olduğu tespit edildi. Şüphelinin motosiklet ile olay yerine geldiği ve ateş ederek İsmail Şahin'i öldürdüğü, Taner Yıldız'ı ise yaraladığı ayrıca İsmail Şahin'i daha önce de silahla tehdit ettiği gerekçesiyle "Tasarlayarak kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.