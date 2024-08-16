Motosikletli saldırının soruşturması tamamlandı! Katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Olay, 18 Ekim 2023 tarihinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle cadde üzerinde bulunan iş yerinin önüne gelen 2 kişi, silahla dönerciye kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda döner ustası İsmail Şahin hayatımı kaybederken, işyeri sahibi Taner Yıldız yaralandı.
TEMİZLİK YAPARKEN VURULDU
Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede İsmail Şahin'in 12 Eylül 2023 tarihinde silahla tehdit edildiğine yer verildi. Silahlı saldırıda yaralanan iş yeri sahibi Taner Yıldız ise olay anını ifadesinde anlattı. Taner Yıldız ifadesinde İsmail Şahin'in ön kısımda döner tezgahını temizlediğini esnada silah seslerini duyması üzerine kendisini dükkanın arka tarafına attığını, kaçtığı sırada sol kalçasından vurulduğunu, bir dakika sonra yukarı çıktığında İsmail Şahin'in yerde yattığını ve vurulmuş olduğunu söyledi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 9 YIL 6 AY HAPİS TALEBİ
Olay sonrasında yapılan HTS kayıt incelemesi ve güvenlik kamerası incelemeleri sonrasında şüphelinin Tolga Baştürk olduğu tespit edildi. Şüphelinin motosiklet ile olay yerine geldiği ve ateş ederek İsmail Şahin'i öldürdüğü, Taner Yıldız'ı ise yaraladığı ayrıca İsmail Şahin'i daha önce de silahla tehdit ettiği gerekçesiyle "Tasarlayarak kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.