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Giriş Tarihi: 10.2.2022 22:58 Son Güncelleme: 11.2.2022 00:01

Motosikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA

Kırıkkale'de seyir halindeki otobüsün arkasına yaklaşarak bir süre yolculuk yapan motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kırıkkale-Ankara karayolunun 1. kilometresinde seyir halindeki otobüse sadece birkaç santim kalana kadar yaklaşarak seyreden motosikletin objektiflere yansıyan tehlikeli görüntüleri yürekleri ağza getirdi.

Hızla karayolunda seyreden motosiklet sürücüsü önünde giden otobüse o kadar yaklaştı ki, olayı gören diğer sürücüler gördükleri karşısında şaştı kaldı.

Yoldan geçen diğer sürücüler, "Otobüs ufak bir dokunsa frene. Şuna bak hele. Öleceksin, geri kaç, ölecek yer mi arıyorsun?" diyerek tepkilerini gösterdi.

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Motosikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu
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