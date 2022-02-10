Motosikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu

Kırıkkale-Ankara karayolunun 1. kilometresinde seyir halindeki otobüse sadece birkaç santim kalana kadar yaklaşarak seyreden motosikletin objektiflere yansıyan tehlikeli görüntüleri yürekleri ağza getirdi.

Hızla karayolunda seyreden motosiklet sürücüsü önünde giden otobüse o kadar yaklaştı ki, olayı gören diğer sürücüler gördükleri karşısında şaştı kaldı.

Yoldan geçen diğer sürücüler, "Otobüs ufak bir dokunsa frene. Şuna bak hele. Öleceksin, geri kaç, ölecek yer mi arıyorsun?" diyerek tepkilerini gösterdi.