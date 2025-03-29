Motosikletli sürücüyü darp edenler tutuklandı

Adana'da motosikletten indirdikleri kişiyi darp eden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

MOTOSİKLETTEN İNDİRDİLER

Olay Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi Huzur Caddesi'nde yaşandı. Motosikletiyle ilerleyen Cumali A. ile İbrahim G, İbrahim Halil D. ve Mahmut K. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Şüpheliler, motosikletten indirdikleri Cumali A.'yı darp ederek kaçtı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Cumali A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaşın darp anında çektiği video görüntülerinden yola çıkarak ve Cumali A.'nın şikayeti üzerine 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut K. ve İbrahim G. tutuklandı, İ.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.