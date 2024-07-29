Motosikletli tetikçiler

İstanbul'da son 1 ay içerisinde Ataşehir, Arnavutköy, Beyoğlu, Bahçelievler, Esenyurt ve Sultangazi olmak üzere 6 farklı ilçede 9 adet motosikletli silahlı saldırı olayı gerçekleştirildi. Bu olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 4 kişi ise yaralandı. Motosikletli silahlı saldırılarda ünlüleri de hedef aldı. Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Nusret restoran 2 kez, güzellik merkezi sahibi Banu Parlak'ın işyerleri ise yine motosikletli saldırganlar tarafından aynı gün içinde 2 kez kurşunların hedefi oldu.Emniyetin bu tarz saldırılarda çok tecrübeli olduğunu ifade eden Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Cezalarda tam hakkaniyetli vicdanları rahatlatacak kararlar alınmıyor. Bu boşluğu kullanmak isteyen art niyetli birtakım unsurlarda bu tür saldırılarla eski çeteler dönemini tekrar canlandırmanın gayreti içerisinde. Emniyet bu saldırılar konusunda çok deneyimli. Motorize ve iyi donatılmış polisler olaylara anında müdahale ediyor. İş müdahale ile bitmiyor. Yargıda da bu konuda sıkı tedbirler lazım ama yargıdaki boşluktan yakalansan dahi bir anda serbest kalabiliyorsunuz. Bu da hem polisin hem halkın inancını yitirmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü ise motosikletli tetikçilere karşı dünyada bazı önlemler alındığını belirterek, "Latin Amerika ülkeleri bu tarz suikast ve suçları engellemek için bazı adımlar atmıştı. Mesela 2012 yılında Kolombiya'daki birçok şehirde iki erkeğin birlikte motora binmesini yasaklandı. Bu yasakla beraber motosiklet suikastlarının 13 ayda %39, araba ve motosiklet soygunlarının ise yaklaşık %30 oranında düştüğü resmi olarak açıklanmıştı" dedi.Olay mahalline kadar dikkat çekmeden gelebiliyorlar.Motor üzerinden de atış yapabilmek.Trafiğe takılmadan kolayca kaçış imkanı.Kask takarak yüzlerini insan gözü ve kameralardan gizlemek.Şehrin araç giremeyen ara sokaklarında hareket etme kabiliyeti.Olaydan sonra motosikleti bir otomobile göre daha kolay gizlenebilmesi.Otomobille kıyaslandığında edinmesi ya da çalınması daha kolay olması.