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Giriş Tarihi: 18.1.2023 09:14 Son Güncelleme: 18.1.2023 09:25

Motosikletli ve maskeli şahıslardan kıraathaneye silahlı saldırı

İstanbul Kağıthane'de motosiklet ile gelen maskeli ve silahlı şahıslar kıraathanenin önünde oturan Yusuf Koçyiğit’e saldırdı. Açılan ateş sonucu Yusuf Koçyiğit ile kıraathanedeki 2 kişi yaralandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Motosikletli ve maskeli şahıslardan kıraathaneye silahlı saldırı

İstanbul Kağıthane'de Harmantepe Mahallesi Beyler Sokak'ta akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, kıraathanenin önünde oturan Yusuf Koçyiğit'e, motosikletlerle gelen maskeli bir grup henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sırasında Koçyiğit, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Sesleri duyan kıraathanedeki vatandaşlar kendilerini yere atarak korunmaya çalıştı.

Ancak kurşunlar kıraathanede bulunan Hüseyin Soylu ve Sadettin Yılmaz'a da isabet etti. Yaralanan 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Yusuf Koçyiğit'in ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralıların iyi olduğu belirtildi.

Saldırı sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, uzun süre kıraathane ve çevresinde inceleme yapıp güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

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Motosikletli ve maskeli şahıslardan kıraathaneye silahlı saldırı
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