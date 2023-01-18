Motosikletli ve maskeli şahıslardan kıraathaneye silahlı saldırı

Ancak kurşunlar kıraathanede bulunan Hüseyin Soylu ve Sadettin Yılmaz'a da isabet etti. Yaralanan 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Yusuf Koçyiğit'in ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralıların iyi olduğu belirtildi.