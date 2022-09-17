Motosikletliyi kaskı kurtardı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli kaskı sayesinde kazayı yaralı atlattı. Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi ile Bahçelievler 1. Sokak sapağında meydana gelen kazada, eski itfaiye ışıklarından çarşı merkezine seyreden Hakan Cin idaresindeki motosiklet ile Mustafa Alca idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Cin, kaskı sayesinde hayati tehlikeyi atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.