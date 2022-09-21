Motosiklette üzerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Adana'da motosiklet ile seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 27 yaşındaki İsmet Köse, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, katil zanlısının kimliğini belirlemek ve şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
HASTANEDE ÖLDÜ
Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeki İsmet Köse, kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Köse, sırtına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı Köse, vatandaşlar tarafından götürüldüğü hastaneye doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SİLAH 50 METRE İLERDE BULUNDU
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Köse'nin yol kenarındaki motosikletinin çevresinde 10 adet boş tabanca kovanı buldu. Şüphelinin kaçarken attığı tabanca ise olay yerinin yaklaşık 50 metre uzağında yere atılı şekilde ele geçirildi. Delil toplama çalışmasının ardından boş kovanlar ile olayda kullanılan tabanca, kriminal inceleme için emniyete götürüldü. Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.