Motosiklette üzerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

HASTANEDE ÖLDÜ

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeki İsmet Köse, kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Köse, sırtına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı Köse, vatandaşlar tarafından götürüldüğü hastaneye doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.