Motosiklette yakalanan sahte plaka ile plaka imalathanesi ortaya çıktı

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik-TEM Büro Amirliği ekipleri, uygulama yaptıkları sırada sahte plakalı bir motosiklet yakaladı. Motorun plakasının nereden ve nasıl alındığını araştıran polis, plakanın Bayrampaşa'da bir adreste basıldığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen Güvenlik-TEM Büro Amirliği ekipleri, adreste sahte plaka basan ve satan iş yeri sahibi ile sahte plaka almaya gelen 4 müşteriyi gözaltına aldı. İş yerinde çok sayıda sahte plaka ve baskı makinesi ele geçirildi.