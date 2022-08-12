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Giriş Tarihi: 12.8.2022 16:49 Son Güncelleme: 12.8.2022 17:40

Motosiklette yakalanan sahte plaka ile plaka imalathanesi ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa’da denetimler sonucunda sahte plaka ile yakalanan motosikletin incelenmesi sonucu sahte plaka basılan imalathane ortaya çıkarıldı. Sahte Plaka basan işyeri sahibi ile almaya gelen 4 müşteri gözaltına alındı. Çok sayıda sahte plaka ele geçirildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Motosiklette yakalanan sahte plaka ile plaka imalathanesi ortaya çıktı

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik-TEM Büro Amirliği ekipleri, uygulama yaptıkları sırada sahte plakalı bir motosiklet yakaladı. Motorun plakasının nereden ve nasıl alındığını araştıran polis, plakanın Bayrampaşa'da bir adreste basıldığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen Güvenlik-TEM Büro Amirliği ekipleri, adreste sahte plaka basan ve satan iş yeri sahibi ile sahte plaka almaya gelen 4 müşteriyi gözaltına aldı. İş yerinde çok sayıda sahte plaka ve baskı makinesi ele geçirildi.

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Motosiklette yakalanan sahte plaka ile plaka imalathanesi ortaya çıktı
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