Motosiklette Yedek Depo Nasıl Açılır? Motosiklet Yedek Depo Kaç Litre Alır?

Her motosiklette yedek depo özelliği yoktur. Bu, karbüratörlü motorlarda olan bir özelliktir. Bu deponun mantığı ise yolda kalmamanız için oluşturulan bir güvenlik önlemi olmasıdır. Motosikletinizin benzini azaldığında stop etmeden rahat bir şekilde yedek depoya geçiş sağlayabilirsiniz. Bu işlemi daha önce hiç yapmadıysanız motosiklette yedek depo nasıl açılır ve nasıl kullanılır, motosiklet yedek depo kaç litre alır öğrenmeniz gereken konular arasındadır.

Motosiklette Yedek Depo Nasıl Açılır?

Motosikletlerde bulunan yedek depo diğer adıyla rezerv yakıt sisteminin içinde bulunan fiziksel bir yakıt deposu değildir. Yedek depo, benzin deposunda bulunan 2 farklı seviyede olan yakıt besleme borusudur. Bu depo her motosiklette olmayıp sadece karbüratörlü motosikletlerde bulunmaktadır. Yani yakıt pompası bulunan enjektörlü sistemlere sahip motosikletlerde bulunmamaktadır. Yedek deponun amacı ana depoda olan yakıtın bitmesi ile yolda kalma durumunun gerçekleşmemesi için yapılan bir güvenlik önlemidir. Yani ana depoda bulunan benzinin bitmesi durumunda yedek depoya geçip en yakın benzin istasyonuna gitmeniz gerekmektedir. Durum böyle olunca yakıtınız azalsa bile yedek depo ile yol yapabileceğinizi bilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey ise yedek depoyu kullandığınızı unutup yola devam etmemeniz olacaktır. Eğer yedek depoyu kullandığınızı unutup yakıt almazsanız yolda kalma ihtimaliniz yüksektir. Bunu önlemek içinse yakıtınızın azaldığını fark ettiğinizde motosikletin hala ana depoda çalışıp çalışmadığına bakmak olacaktır. Eğer motosikletinizde yakıtınız biterse, yedek depoya geçmek için yakıt vanası olarak da bilinen yakıt anahtarını kullanmanız gerekmektedir. Yakıt anahtarı, genel olarak karbüratörün yakınında ve motosikletin sol tarafında yakıt deposunun altında bulunur. Yakıt vanasında çevirebileceğiniz 3 yol olup bunlar kapalı, açık ve res'tir. Kapalı ve açık olan yollar direkt depodan karbüratöre yakıt iletimini ifade ederken res yedek tanka geçmeyi belirtmektedir. Eğer yakıt vanasını res konumunda tutarsanız yedek depodaki benzin karbüratöre akmaya devam eder. Eğer yedek yakıt vanası açık pozisyonda ise motosikletin yakıtı ana yakıt deposundan karbüratöre, oradan sonra ise motora iletimi sağlanır. Yedek yakıt vanasının olması gereken nokta budur. Eğer yedek yakıt vanası kapalı konumda ise yakıt, yakıt deposundan karbüratöre akmadığı için motora da ulaşamaz. Yani motora yakıt akışı kesilir. Yedek yakıt vanası genellikle bir süre motosiklete beğenilmediği durumlarda kapalı bırakılır. Bunun amacı ise yakıtın deponun dışına akmasını engellemektir. Eğer yedek yakıt vanası res konumunda ise yedek depoda olan yakıt karbüratöre ve ondan sonra motora iletilir. Eğer ana depoda yakıt biterse yedek yakıt vanası res konumunda olmalıdır. Yani motosiklette yedek depo, yakıt vanası res pozisyonuna getirildiğinde açılır. Motosikletin yedek deposunda bulunan yakıt miktarı ana depoda bulunan yakıt miktarından daha düşüktür. Bu yüzden yedek depoya geçtiğiniz zaman en yakın benzin istasyonuna ulaşmanızda fayda vardır. Çünkü yedek depo genellikle 50 ila 80 km mesafe kat etmenizi sağlar.

Motosiklet Yedek Depo Kaç Litre Alır?

Yedek deponun kapasitesi ana depoya göre daha düşüktür. Bunun sebebi ise en yakın benzin istasyonuna ulaşmanız için bir seçenek olmasından dolayıdır. Yedek deponun kapasitesi her motorda değişebileceği gibi genellikle çoğu motosiklette yedekte deponun alacağı yakıt miktara 2 - 3 litre arasındadır. Bu yakıt ile belli başlı değişkenleri göz ardı edip motosikletin kilometresine bakarak ortalama 50 ile 80 kilometre aralarında yol yapabilirsiniz. Şunu unutmamak gerekir ki bütün motosikletlerde yedek depo yoktur. Yakıt enjeksiyonlu olan modern motosikletler yedek depo bulunmaz. Fakat bütün karbüratörlü motosikletlerde yedek depo vardır.