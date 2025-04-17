Motosikletten savrulup öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Bademli Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 39 yaşındaki iki çocuk babası Sedat Kaplan, motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan Kaplan, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Kaplan, yaşamını yitirdi. Bölgedeki bir süt toplama merkezinde çalıştığı öğrenilen Kaplan'ın kalp rahatsızlığı bulunduğu ve kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor.